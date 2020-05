Cristina Ferreira recebeu esta segunda-feira no seu programa das manhãs da SIC uma das concorrentes da terceira edição de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor'. Margarida, a pretendente do agricultor Ricardo, foi a eleita pela 'rainha' das manhãs.

Numa entrevista marcada pela sinceridade, Margarida contou a sua história de vida e lembrou a infância conturbada que a marcou.

"Levei muita porrada na infância. A minha mãe batia-me quando fazia asneiras e às vezes nem eu percebia porquê", confessa, explicando que tanto ela quanto as irmãs foram "formatadas para o trabalho".

"Não sou vítima de violência, de ver nada, mas sofri com uma ausência de carinho", explica, lamentando nunca ter ouvido palavras ou gestos de amor e carinho por parte dos pais. "Não havia o beijo, o abraço...", refere.

Mafalda perdeu a mãe aos 26 anos. Uma perda difícil que ditou o seu afastamento do pai. A concorrente de 'Agricultor' confessa que não vê e não fala com o pai há vários anos.

Na retrospetiva da sua vida, Mafalda admite que é uma pessoa marcada pelo passado que viveu mas garante: "isso não faz de mim uma pessoa infeliz".

