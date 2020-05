Na quinta de Monforte, a disputa pelo coração de João Paliotes está renhida... Este domingo, na cerimónia semanal de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor' foram emitidas imagens de uma discussão entre Dalila e Cláudia. O motivo? Os ciúmes pelo agricultor.

Cláudia não gostou que a 'rival' tivesse abordado o facto de estar estar ou não apaixonada por João e mostrou o seu desagrado: "Disseste que não ias comentar esse assunto. Se eu gostar, eu é que tenho de lhe dizer, não és tu. Podes achar que as minhas atitudes são ciúmes mas não são".

Mas Dalila insistiu no tema e questionou diretamente Cláudia se, no futuro, se imagina a partilhar a vida com o agricultor. Ao responder que sim, Dalila pediu-lhe que transmitisse esses sentimentos a João.

"O objetivo foi só puxar uma discussão. Se és aquela pessoa que gosta de falar no momento, eu falo quando eu achar. Não tenho de falar porque tu queres e porque tu mandas", rematou Cláudia.

A discussão parecia continuar sem fim à vista quando Dalila admitiu sentir ciúmes da proximidade entre Cláudia e João.

Será que o agricultor conseguiu acalmar os ânimos das convidadas?

