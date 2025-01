Manuel Luís Goucha recebeu na tarde desta quinta-feira, dia 9, Margarida, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos'. No final da conversa, a jovem confessou que o seu maior desejo é "construir uma família com muito amor e carinho".

"Sinto que tento procurar todo o amor que me faltou e às vezes acaba por ser desgastante. Ele tem feito um bom papel, foi a melhor pessoa que apareceu na minha vida", notou, referindo-se a Gonçalo, seu namorado.

Hoje, Margarida garante estar mais confiante em si e no que quer, não ligando a opiniões alheias. "Deixava de fazer coisas que queria, assim como as minhas vontades, para satisfazer as vontades dos outros", confessa.

No final da conversa, Manuel Luís Goucha deixou uma carinhosa mensagem à convidada: "Gostei muito de conversar consigo e não me enganei ao vê-la na 'Casa dos Segredos': você é uma menina doce, generosa e linda. Seja feliz!"

