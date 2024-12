Rihanna é uma verdadeira 'fashionista' (pessoa que gosta de arrojar e usar peças da moda).

A cantora inovou com o look que escolheu para acompanhar o namorado A$AP Rocky a um evento de arte em Miami, no passado domingo, dia 8 de dezembro.

Rihanna escolheu um vestido em tule e uns collants completamente...Rasgados! Mas a irreverência da cantora não se fica por aqui já que os collants estavam a ser usados por cima dos sapatos de salto alto.

O look ficou ainda completo com uma estola preta e peças de joalharia douradas.

Veja o visual escolhido por Rihanna abaixo.

