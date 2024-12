Rihanna destacou-se na passadeira vermelha do Fashion Awards devido ao look que escolheu para a ocasião, tendo estado presente ao lado do namorado, A$AP Rocky.

A cantora, de 36 anos, usou um casaco peludo em tons de azul da coleção Christian Lacroix FW02, segundo a People, e um vestido preto com saia de renda e collants. O look ficou completou com uns sapatos de salto alto pretos com tiras, um colar de diamantes e um (enorme) chapéu que combinava com o casaco.

Ao seu lado estava o companheiro, A$AP Rocky, que usou um fato azul com uma camisa branca por baixo e gravata vermelha. Veja na galeria algumas fotografias do casal no evento.

