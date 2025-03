O look que Rihanna escolheu usar no espetáculo de A$AP Rocky, o festival de música Rolling Loud, em Los Angeles, no sábado, dia 15 de março, fez com que não passasse despercebida.

A cantora estava com uma saia azul que tinha uma enorme racha até à coxa e na parte de trás (muito) transparente, deixando o rabo em evidência.

O visual ficou completo com um casaco azul oversized, sapatos de salto alto com tira e um colar de diamantes.

Leia Também: Rihanna sobre A$AP Rocky: "A melhor coisa é vê-lo a ser pai"