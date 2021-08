Depois do filho ter estado internado durante cinco dias, Jessica Athayde voltou a 'atualizar' os seguidores sobre o estado de saúde do pequeno Oliver.

Nas stories da sua página de Instagram, este sábado, a atriz publicou um vídeo que mostra como o menino está a recuperar bem.

"Como podem ver, está a recuperar muito bem", escreveu a mamã 'babada' na legenda das imagens do carinhoso momento do menino com o seu pai, Diogo Amaral.

