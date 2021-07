"Cinco dias depois estamos em casa". Foi com estas palavras que Jessica Athayde deu início a uma publicação que fez na sua página de Instagram, esta quarta-feira, 28 de julho. Uma partilha onde revela que o filho, Oliver, de dois anos, está doente.

"O Oli já está a recuperar em casa e não foi covid", destacou de seguida, aproveitando o momento para agradecer a "toda a equipa médica, enfermeiras e auxiliares do hospital de Cascais".

"E um abraço muito apertado que não consegui dar (devido à covid) a todas as mães que lá ficaram com os seus filhos. Não existe pior do que vermos os nossos bebés doentes e a minha admiração por todas as mães que vivem diariamente nessa luta é infinita", escreveu ainda.

Antes de terminar, acrescentou: "Não há nada mais importante do que a saúde. Mandem boas energias para este gordo lindo. E viva os iPads! Baby tv! YouTube! Disney".

