Ricardo Castro foi convidado de Fátima Lopes, esta quinta-feira, para apresentar o seu novo livro, 'Superação', mas a conversa não escapou ao tema que domina a atualidade: a pandemia da Covid-19.

"É um bom motivo para sair de casa, para estar aqui com vocês, independentemente de estarmos aqui com esta distância", começou por dizer.

Questionado pela apresentadora sobre como estão "os seus" nesta fase, o ator lamentou: "A minha filha [de sete anos] vive com a mãe, a avó e o tio na zona do Porto. Com esta história toda não vejo a minha filha há quase um mês. Não tem sido fácil. Tenho saudades dela".

Ricardo Castro contou ainda que para colmatar a distância tem falado todos os dias com a filha por videochamada e tem-na inclusive ajudado a fazer os trabalhos de casa.

