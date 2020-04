Ricardo Castro esteve esta quinta-feira, dia 2, no programa 'A Tarde é Sua', da TVI, para em conversa com Fátima Lopes recordar a enorme transformação física que sofreu nos últimos anos.

O ator perdeu 50 quilos com recurso a uma alimentação equilibrada e prática de exercício físico. A mudança aconteceu recentemente, já em idade adulta, o que não impediu que em criança tivesse de enfrentar uma infância marcada pelo bullying.

"Das coisas que mais me magoou quando fui para o liceu e havia educação física, um professor falou comigo e disse-me: 'olha, não tens um atestado'?", recorda. "Magoou-me imenso nessa altura, mas é uma coisa que que hoje já ultrapassei", garante.

Lembrando que esta é uma situação que ainda acontece com muitos alunos portugueses, Ricardo deixa o alerta para que algo mude na forma como crianças com excesso de peso são confrontadas com o desporto: "Acho que se há uma miúda ou um miúdo que é gordo, e que vai para a educação física, que tem aquela disciplina, a sua introdução ao desporto tem de funcionar por metas e superação".

Veja aqui as suas declarações.

