Maria Cerqueira Gomes está com o coração apertado por ver-se obrigada a deixar 'voar' a sua menina. Francisca, de 17 anos, vai viajar pela primeira vez sozinha em trabalho, momento que a mãe não deixou passar em branco.

"Aiiii que o dia chegou! Esta fotografia foi quando tudo começou e amanhã ela parte para a primeira viagem de trabalho. Uma semana sozinha. (Parece que tem 15 anos e vai para o Iraque mas na verdade tem quase 18 e vai para a Madeira)", começou por escrever a apresentadora da TVI na legenda de uma imagem que aparece ao lado da filha e do pai da menina, Gonçalo Nuno.

Uma partilha que termina com Maria Cerqueira Gomes a deixar uma mensagem ao 'ex'. "Ok... Assumo que sou mãe galinha. Gonçalo Nuno liga quando quiseres! Podemos partilhar 'angústias'", rematou.

A apresentadora não revelou mais pormenores sobre o que é que a filha vai fazer. No entanto, recorde-se, a menina tem feito vários trabalhos como modelo.

Maria é ainda mãe do pequeno João, de três anos, fruto da relação com António Miguel Cardoso.

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes radiante com estreia: "Tive muita sorte"