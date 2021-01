Maria Cerqueira Gomes vive uma fase feliz. Além de fazer parte do leque de apresentadores do programa 'Somos Portugal', o rosto da TVI vai estrear-se já este sábado, dia 16, como entrevistadora do 'Conta-me'.

"E é este sábado que vai para o ar o meu primeiro 'Conta-me'! Tive muita sorte porque foi o que eu imaginei... uma conversa sincera, transparente e com muita empatia. Obrigada, Carolina Deslandes. U rock", declarou Marina ao partilhar na sua conta oficial de Instagram o vídeo que promove o formato.

