A rainha Camilla presidiu à missa da Quinta-feira Santa, conhecida pelos britânicos como 'Maundy Thursday', na Catedral de Worcester.

Como marca a tradição, mulher do rei Carlos III presenteou um grupo de aposentados, 75 homens e 75 mulheres, com uma bolsa branca com a quantia simbólica de 75 pence de prata (uma por cada ano que o monarca tem de vida) e outra bolsa vermelha com duas moedas comemorativas.

Esta é uma cerimónia antiga e tem como objetivo reconhecer o trabalho social que estes homens e mulheres realizam no seio da comunidade eclesiástica.

De recordar que Carlos III não pôde estar presente na celebração, uma vez que se encontra a fazer tratamentos para o cancro - assim como a nora, Kate - pelo que Camilla se tornou na protagonista da cerimónia.

Apesar de não ter estado presente, o rei deixou uma mensagem nesta data especial, que foi reproduzida em áudio na catedral. Veja, na galeria, as fotografias da rainha na cerimónia.

