Esta quinta-feira, 28 de março, foi divulgado o discurso do rei Carlos III no qual o monarca evidencia a importância de atos de amizade.

A mensagem em áudio, destaca a BBC, foi transmitida na cerimónia religiosa Royal Maundy na Catedral Worcester em Inglaterra.

Carlos III não esteve presente na cerimónia, tendo sido representado pela mulher, a rainha Camilla.

A Maundy Thursday, também conhecida como Holy Thursday (Quinta-feira Santa, numa tradução livre), é um evento cristão que acontece todas as quintas antes da Páscoa. A cerimónia destaca o lavar dos pés dos discípulos feito por Jesus.

Na mensagem, o soberano realçou a importância do exemplo dado por Jesus no serviço aos outros.

"Neste país somos abençoados com diferentes cerimónias dedicadas ao nosso bem-estar. Mas acima de todas essas organizações e as suas equipas altruístas, precisamos e beneficiamos com aqueles que, generosamente, estendem-nos a sua mão amiga, especialmente num momento de necessidade", afirmou.

Assim, Carlos III sublinhou a seguinte mensagem: "Não ser servido, mas servir" de "todo o coração".

Esta é a primeira vez que sua majestade fala em público desde que Kate Middleton revelou o seu diagnóstico de cancro.

Apesar de ter falhado este evento religioso, a sua presença foi confirmada na missa da Páscoa este domingo.

