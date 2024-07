A rainha Camilla fez uma aparição surpresa no torneio de Wimbledon na companhia da irmã, Annabel Elliot.

As duas assistiram ao 10.º dia da competição mais antiga de ténis do mundo, diretamente da 'royal box' (zona reservada a membros da família real britânica e celebridades) juntamente com Peter Phillips, sobrinho do rei Carlos III e da namorada, Harriet Sperling.

Também os pais da princesa Kate, Carole e Michael Middleton estiveram presentes na competição.

De recordar que Kate, presença habitual em Wimbledon, continua ausente na sequência dos tratamentos contra o cancro.

