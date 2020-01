Após estar ausente do Instagram, Helena Costa decidiu fazer uma publicação na rede social onde revela o motivo que a leva a estar afastada do mundo virtual. Como a própria explicou aos seguidores, uma das filhas gémeas, Mercedes, foi internada logo após a Passagem de Ano. A bebé, de sete meses, continua no hospital.

"Tal como partilho com vocês as coisas boas, também sinto que vocês merecem saber o que se está a passar. A Mercedes apanhou uma bronquiolite e está internada no hospital há oito dias. Eu também apanhei e descobri o quão desesperante é quando não temos capacidades para cuidar dos nossos filhos", começou por desabafar a figura pública, confessando que o ano não começou da melhor maneira.

"Têm sido dias muito duros, não só por ver a Mercedinhas tão em baixo, como pelas escassas horas de sono, como a ginástica que é preciso para estar sempre um de nós com ela no hospital e outro com a Maria do Mar em casa", acrescentou, falando de seguida da irmã gémea de Mercedes.

"A Maria do Mar apesar de ter tido os mesmos sintomas (mas sem febre), conseguiu escapar ao internamento. A Mercedes só agora começou a dar sinais de que está a melhorar e mal vejo a hora de a ter em casa junto da irmã! Em breve voltaremos mais fortes que nunca", concluiu.

De referir que Helena Costa já tinha revelado que alterou os planos da Passagem de Ano por causa das bebés terem adoecido.

Leia Também: Filhas adoecem e Helena Costa abandona planos de passagem de ano