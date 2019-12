Foi há dois dias que Helena Costa rumou à Guarda para aquelas que seriam as suas últimas férias do ano em família. O plano seria celebrar a entrada em 2020, mas acabou por sair furado e passadas 48 horas o a atriz, o marido e as filhas regressaram à capital.

"Planeamos ir de férias e fomos! A ideia era romântica mas parece que já me tinha esquecido do quão complexo foi ir a Malta... a sorte foi que agora não tivemos que esperar pelo avião para voltamos para casa", começou por dizer.

As bebés, de seis meses, adoeceram, o que fez com que a atriz e o marido logo decidissem rumar a casa.

"Feito, a intenção e a vontade estão lá mas tanta coisa pode acontecer, coisas que nem nos passam pela cabeça... desta vez não foi preciso muito, bastou ficarem doentes para voltarmos para o ninho", rematou.

