Sharon Osbourne foi forçada a ficar em casa, de quarentena, depois da neta, Minnie, de três anos, ter testado positivo para a Covid-19.

A ex-jurada do 'The X Factor', de 67 anos, não se juntou aos colegas nos estúdios do 'The Talk', da CBS, tendo aparecido no mesmo através de uma gravação feita a partir de casa, esta segunda-feira.

E foi durante a emissão que a celebridade falou sobre a situação em que se encontra. "Eu devia estar no estúdio, estava ansiosa para isso. Mas, infelizmente, uma das minhas netas está infetada com Covid-19. Ela está bem", destacou, referindo que não testou positivo para o novo coronavírus.

Aliás, a família está de boa saúde, apesar da pequena Minnie ter adoecido. "O pai dela não está infetado, a mãe e as irmãs também não", acrescentou, explicando que a menina terá contraído o vírus após contacto com "alguém que trabalha para o seu filho".

"Ela tem três anos e isto só serve para mostrar que as crianças podem ficar infetadas com Covid", destacou de seguida.

Apesar de ter testado negativo, Sharon Osbourne teve de ficar de quarentena e ainda tem mais uma semana pela frente em isolamento. "Como disse, eu não tenho. Continuo a testar negativo, mas temos de estar em segurança", afirmou.

