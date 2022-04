Bernardo Sousa esteve no 'Dois às 10' na manhã desta quinta-feira e acabou por ser confrontado com imagens de Leandro a conversar com Bruna Gomes.

O excerto mostra o músico a questionar a influencer se está preparada para uma nova relação e se pondera mudar-se para Portugal para viver com o piloto - declarações que Bernardo lamentou, quando questionado se considerou a postura de Leandro uma "provocação".

"Coitado, o Leandro às vezes é um bocado limitado em termos de pensamento. Este foi só um caso infeliz, nem sabe do que está a falar. Já o ouvi também dizer: 'Sabes quem é o Bernardo lá fora?' Demonstra uma falta de conhecido de quem eu sou e do que faço", afirmou.

E rematou: "Acho que só se está a queimar. Se for à chapa, os meus não o vão perdoar".

