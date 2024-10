Clemente esteve à conversa com Tânia Ribas de Oliveira em jeito de homenagem a Marco Paulo, que morreu esta quinta-feira, dia 24 de outubro, aos 79 anos.

O artista homenageou o cantor português e lembrou a ligação de longos anos que mantinham.

"O Marco está há 55 anos na minha vida. O Marco é o responsável pela minha carreira artística, porque foi ele que me incentivou, a achar que eu tinha capacidades para ser cantor", começou por lembrar.

"É ele que me oferece o 'Vais Partir' para eu cantar, que é incontestavelmente o meu cartão de visita. É pela mão de Marco Paulo que canto nos Estados Unidos da América e Canadá pela primeira vez, porque foi ele que me indicou para os empresários, e o mesmo acontece na Venezuela e na América Latina", contou de seguida, frisando ainda: "Tenho uma grande dívida de gratidão para o Marco".

Clamente explicou também que estes últimos dias esteve doente, com pneumonia, tendo ficado 15 dias fechado em casa. E essa foi a razão para não ter visitado o amigo nestes seus últimos dias de vida. No entanto, diz, conseguiu falar com Marco Paulo ao telefone. "Fica esta memória doce de muitos anos", acrescentou.