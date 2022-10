Depois de Maria Botelho Moniz ter sossegado dos fãs ao afirmar que Cláudio Ramos "está bem", e além do próprio ter estado em direto no 'Dois às 10', o apresentador da TVI voltou a manifestar-se sobre o seu estado de saúde.

Cláudio Ramos recorreu às redes sociais para explicar novamente o que se passou para ter ido para o hospital no passado sábado, frisando de novo que "está bem" e em casa a recuperar.

"[...] Não é segredo para nenhum de vocês que me segue, que há alguns anos sou acompanhado por uma equipa de cardiologia e arritmologia para que me seja controlada uma fibrilhação auricular que, sabe Deus porquê, se instalou dentro de mim e habita no meu coração. Há uns anos fiz uma ablação cardíaca com sucesso, que é um procedimento invasivo que diminui em muito a probalidade da fibrilhação auricular voltar. Na verdade teve muitos anos sossegada e agora, neste fim de semana resolveu visitar-me", começou por explicar de novo.

"Quem tem, sabe o difícil que é lidar com o batimento cardíaco a mais de 150 pulsações por minuto e de forma descompassada. Pode ser perigoso porque juntar a arritmia à velocidade com que o coração bombeia facilita o aparecimento de coágulos no sangue que podem ser transportados ao pulmão ou cérebro. Por isso é importante o acompanhamento médico e a identificação dos sinais de alerta, despistando logo que não era um quadro de ansiedade, porque podem ser confundidos e o desfecho pode ser outro", destacou.

De seguida, Cláudio Ramos relatou que "foi prontamente assistido no Hospital da Luz". "A Fibrilhação não reverteu com químicos e partimos para uma cardioversão eléctrica. Um processo que, já antes da minha operação, tinha feito algumas vezes e que garante ao coração voltar a bater ao ritmo certo e a compasso. Foi o que aconteceu desta vez", disse.

Na mesma mensagem, deixou uma palavra de agradecimento aos profissionais de saúde que o acompanharam. "Fizeram um trabalho humano notável que é sempre muito importante em processos desta natureza. Sentir segurarem-me na mão, tranquilizar e dizerem-me que 'vai passar', facilita muito o processo. Obrigado! Graças a eles já estou bem, estou só a descansar um pouco porque isto andou meu acelerado, mas não tarda volto ao trabalho… porque me dá vida", acrescentou.

Por fim, agradeceu todo o carinho que recebeu. "Obrigado a todos pelas mensagens bonitas e energia boa que me fazem chegar".

