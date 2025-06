Após dias ausente da televisão - e das redes sociais - eis que Cláudio Ramos regressou ao Instagram para falar sobre a condição que o levou a afastar-se.

"A marca que está desenhada nas costas é a marca que fica depois de se fazer uma cardioversão", começa por escrever, mostrando as costas numa imagem na qual a marca é visível.

"Fica nas costas e no peito. Foi o que fiz esta semana. Não é a primeira que faço", assegura, uma vez que foi diagnosticado com fibrilhação auricular, conforme tornou público há anos.

"As pessoas acham que arritmia mais não é do que o coração a bater fora de tempo e a um ritmo alucinado. É muito mais que isso. Basta que antes de falar se ganhe tempo a ler sobre o assunto. Era bom que se soubesse do que se fala quando se fala de Fibrilhação Auricular. Aliás, é bom saber sempre do que se fala quando se fala de qualquer coisa. Por isso é importante ler", defende.

Leia a publicação completa:

Vale notar que Cláudio Ramos regressa também hoje à televisão na gala do 'Big Brother'.

Leia Também: Nova atualização sobre estado de saúde de Cláudio Ramos