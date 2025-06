Cláudio Ramos recebeu esta segunda-feira, 9 de junho, no 'Dois às 10', da TVI, uma cardiologista, Leonor Parreira, que esteve no formato para falar sobre o problema de saúde que obrigou recentemente ao afastamento do apresentador do pequeno ecrã.

Fibrilhação auricular, com a qual Cláudio foi diagnosticado há vários anos, é uma arritmia que pode levar a complicações mais sérias.

"Aumenta cinco vezes o risco de AVC", disse a médica, levando o apresentador a confessar publicamente que ficou assustado com esta informação.

Cláudio Ramos explicou ainda que não tem comportamentos de risco que levem ao despoletar da doença, tais como consumo de drogas, álcool, prática de exercício físico desadequado ao problema ou sedentarismo. Contudo, o seu único 'facto de risco' verifica-se no stress a que a profissão obriga.

