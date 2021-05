Esta segunda-feira, dia 24 de maio, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz receberam no programa 'Dois às 10', da TVI, Fátima Lopes, antiga apresentadora do canal que foi falar do seu novo livro - 'Encontrei o amor onde menos esperava'.

Foi precisamente sobre este momento que o comunicador acabou por fazer uma publicação na sua conta de Instagram.

"Hoje a minha amiga Fátima Lopes voltou à TVI e ao estúdio onde durante mais de dez anos foi feliz. Um estúdio de cara lavada e com espaço para outros projetos", começa por dizer.

"Notei-lhe a emoção do momento. Era óbvio. Durante anos este espaço foi a sua casa... Hoje a Fátima sentou-se como convidada, falou-nos do seu novo livro e da mudança que é preciso fazer quando a sentimos dentro e ganhamos coragem para a aceitar", continua.

"Eu sou um privilegiado vivi mais um momento bonito. A vida tem ironias bonitas", termina.

