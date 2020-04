Esta quinta-feira, dia 23, Cláudio Ramos esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa 'Você na TV', onde viajou por vários aspetos da sua vida, entre eles, Cristina Ferreira e a bonita relação que ambos construíram ainda na SIC.

"A Cristina foi das coisas mais importantes que me aconteceu na vida. As pessoas não conhecem a Cristina. Ela é muito generosa, comigo foi de uma generosidade muito grande. É das coisas mais bonitas de um colega de trabalho", começou por elogiar, palavras com as quais Goucha concordou.

"Será minha amiga sempre, esteja eu no canal onde estiver. É uma pessoa que fica na minha vida. Somos mais do que um programa de televisão. Tenho muita noção que me deu um foco que durante 19 anos eu não tive. Vou-lhe estar sempre grato", sublinhou.

A sua relação com Diogo Faria

Na mesma conversa, Cláudio ainda teve a oportunidade de comentar a sua relação amorosa com o ator Diogo Faria, embora não de forma direta.

"O amor no seu todo é difícil, porque eu sou uma pessoa muito complicada e tenho uma profissão complicada. Ele é muito discreto. Estamo-nos a encontrar. Não gosto de tudo do parceiro. Tento gostar do físico e depois vou descobrindo as outras coisas", sublinhou.

A estreia do 'BB Zoom'

Este domingo, no dia 26, estreia o reality show da TVI, o qual será, ao mesmo tempo, a realização de um sonho para Cláudio. Confessando-se nervoso para o momento, o apresentador explicou que tem feito meditação todas as manhãs e que chegou a ter aulas de voz, de maneira a preparar-se ao máximo para este desafio.

Uma vez que o mundo se encontra numa situação mais frágil, por causa da pandemia do novo coronavírus, Cláudio referiu que não consegue desfrutar totalmente desta conquista. Ainda assim, prometeu não defraudar os espectadores, com a certeza de que deixará o seu falecido pai orgulhoso, como tem feito até então.

