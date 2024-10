Cláudio Ramos recebeu no programa 'Dois às 10' desta sexta-feira, dia 25 de outubro, um convidado que partilhou o seu testemunho, uma vez que foi diagnosticado com doença de espectro de autismo.

Depois de questionar o convidado de que forma este viveu a pandemia, tendo este lhe confessado que se sentiu muito bem por estar sozinho e isolado, ao contrário da maioria das pessoas, Cláudio acabou por partilhar o seu testemunho.

"Uma das razões da minha terapia durante muito tempo foi porque é que me senti tão bem durante a fase da pandemia ao ponto de - contrastando com a maioria das pessoas, que estavam claustrofóbicos, cansados, com o facto de estarem isolados em casa - do ponto de vista pessoal, a mim, não me custou nada. Nada", realçou o apresentador.

