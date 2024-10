"A minha relação com o Marco Paulo não começou da melhor maneira", revelou Cláudio Ramos na emissão especial que a TVI preparou para esta quinta-feira, 24 de outubro, após ter sido anunciada a morte do eterno cantor português.

O apresentador de 'Dois às 10' conta que a relação não começou da melhor forma, mas depois de uma conversa "patrocinada" por Cinha Jardim acabaram amigos.

"A Cinha Jardim foi a patrocinadora de nos virmos a dar mais tarde", referiu.

Cláudio lembrou ainda o que Marco Paulo lhe disse aquando da conversa em que resolveram as suas divergências. "'O que mais me magoou não foi nunca o que aconteceu comigo e contigo, foi o que a minha mãe sentiu', disse-me. Desde aí mantivemos sempre uma boa relação, falei com ele há menos de um mês", explicou o apresentador.

"Ele era atento, tinha o seu feitio, mas temos todos", completou.

