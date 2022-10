Cláudio Ramos usou a sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores um vídeo do seu closet. O apresentador encantou os seguidores com o espaço que construiu para guardar a sua roupa, revelando que já houve quem lhe dissesse que parecia uma "loja".

"Só para vos mostrar mais um pouco deste super closet! Dizem que parece uma loja. Já comecei a arrumar... Finalmente espaço para tudo. Sabem que sou muito organizado e para que tudo fique como eu quero vou precisar de tempo, porque ando sempre de um lado para o outro", confessa.

"Eu como tenho muito ténis e sapatos precisei mesmo de um espaço só dedicado a eles. Queria um closet com portas, porque a casa é no campo, e queria uma ilha, é outra maravilha de arrumação!", sublinha.

Veja o vídeo:

