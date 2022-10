Cláudio Ramos nunca deixa de se surpreender com as histórias de vida que conhece no programa 'Dois às 10', na TVI, que apresenta juntamente com Maria Botelho Moniz.

Esta sexta-feira, 30 de setembro, o comunicador destacou uma delas através da sua conta oficial de Instagram.

"A mão protetora de Guilherme de 16 anos na perna do irmão Martim de 14 diz tudo. É a proteção que se estende entre irmãos. São filhos do amor, mas vítimas daquilo em que muitas vezes ele se transforma. A bonita homenagem que fizeram hoje, é o reflexo da formação dada por uma mãe que teve que fugir… para os salvar!", nota.

"Foi hoje no 'Dois às 10' onde poucas vezes fiquei sem saber o que dizer. Se conseguirem, vejam este momento. É amor em estado puro", completa.

Conheça aqui a história desta família que ficou marcada pela violência doméstica.

