Cláudio Ramos reagiu esta quinta-feira ao episódio recente do programa 'Extremamente Desagradável', da rádio Renascença, no qual é alvo das acutilantes piadas de Joana Marques.

Em jeito de brincadeira, o apresentador resolveu escrever uma "nota de repúdio".

A grande diferença é que, ao contrário de Yolanda Tati, que escreveu uma nota em tom crítico, o apresentador quis com muita ironia e 'fair play' admitir que se riu muito com tudo o que foi dito sobre si.

"Repudio terminantemente todas as pessoas que se levam demasiado a sério ao ponto de acharem que fazer rir os outros só porque 'os outros' dizem umas coisas já vale. A vida não pode ser assim! Quem é que lhes perguntou se eu me quero rir? E se não quiser? Acabei de sair do estúdio e por conta de um podcast demorei mais tempo a chegar a casa. Quem me paga este tempo? Quem me paga os lenços que gastei a chorar a rir? Quem me pediu autorização para usar um texto meu do Instagram, que a esta distância parece poesia?", começou por declarar.

"Por isto, outras coisas mais e porque sou uma pessoa que tem os seus sentimentos, gostava de repudiar todos aqueles que ainda não escutaram o 'Extremamente Desagradável' de hoje. Porque há coisas que não se admitem. Alguém tem de o dizer", continuou, sempre em tom de brincadeira.

O apresentador do 'Dois às 10' deixou ainda um convite às radialistas responsáveis pelo programa: "Joana Marques, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves, não se livram… Sai um jarro de sangria na Fonte da Telha! Tragam o Renato, a ver se esse tem coragem de me dizer na cara o que digo no Instagram".

Por fim, "repudiando de novo", Cláudio apelou a que escutem o episódio de 'Extremamente Desagradável' em que surge em destaque a sua discussão em direto com Miguel Vicente.

"Para quem acha que não tenho razão e que elas podem fazer o que entendem só porque estão atrás do microfone, escutem e avaliem. Não se admite", completou.

Oiça aqui o 'Extremamente Desagradável' de que fala Cláudio Ramos.

