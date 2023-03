Miguel Vicente decidiu responder finalmente a uma pergunta feita por Cláudio Ramos que, na altura da recente entrevista que deu no 'Dois às 10', ficou no ar.

O apresentador perguntou como estava o coração do vencedor do 'Big Brother', mas a conversa acabou por seguir para o fim da relação com Bárbara Parada.

Agora, e em declarações ao O Blog do Marco, Miguel esclarece que não está numa nova relação, ao contrário do que terá sido insinuado por Cláudio.

Na entrevista, o apresentador disse a Miguel o seguinte: "Se o Miguel quiser que eu diga aqui porque é que eu lhe perguntei como está o seu coração, eu posso dizer, mas nem o Miguel fica bem, nem fico eu. Então eu prefiro não dizer".

Agora, o jovem algarvio esclarece: "Estou sozinho e focado em mim".

Ora veja:



© Instagram/Miguel Vicente

