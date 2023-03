Durante a sua participação no 'Big Brother', várias foram as vezes que Miguel Vicente atirou a frase "deixa arder", quando uma discussão dominava o jogo. Será que é isso que o jovem algarvio está a fazer novamente?

Depois do desentendimento com Cláudio Ramos, em direto no 'Dois às 10', Miguel optou por não dizer mais nada, embora tenha quebrado o silêncio já de noite.

No Instagram, o vencedor do último reality show da TVI partilhou imagens da sua passagem pelo programa matutino do canal e, na legenda, escreveu o seguinte: "Obrigado pelo convite".

Muitos espectadores, ao longo do dia de ontem, criticaram Cláudio Ramos pela forma como o apresentador recebeu Miguel no seu programa, pelo que estas palavras poderão ser, de alguma forma, uma indireta em relação ao sucedido.

