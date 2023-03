Cláudio Ramos dividiu as opiniões dos telespectadores depois de um momento de tensão que teve com Miguel Vicente, durante o programa 'Dois às 10' desta sexta-feira, 24 de março.

O apresentador mostrou-se irritado pela forma como o vencedor do 'Big Brother' se dirigiu a ele, tendo insinuado que Cláudio saiu em defesa de Bárbara Parada apenas por "vingança" por ter ganho o reality show da TVI.

Não respondendo diretamente à polémica, o apresentador fez uma publicação na sua página de Instagram onde destaca a importância da equipa que trabalha com ele e Maria Botelho Moniz no formato das manhãs.

"Na verdade são Eles grande parte do sucesso do 'Dois às 10'. São Eles que agarram nas ideias, que acreditam, que nos apresentam pessoas, projetos, pontos de vista. São Eles que vão atrás, que procuram, que questionam, são também sempre Eles a ouvir quando me enervo com alguma coisa, me chateio ou fico frustrado porque a ideia não fica como a minha cabeça a imaginou. São sempre Eles os primeiros a querer fazer melhor que Eu. E isso é bom porque são também Eles os primeiros a receber os elogios. Fazer um programa de três horas em direto e todos os dias, não é para todos. É mais para uns do que para outros. É aqui como na vida!", nota.