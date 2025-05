Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam esta terça-feira, 6 de maio, no 'Dois às 10', da TVI, o músico e ator Rui Andrade.

Ao ver o artista, a comunicadora atirou: "Estás magrito, estás mais magro não estás?", quis saber.

"É a pior coisa que se pode dizer a um homem", reagiu Cláudio Ramos perante o comentário da colega e amiga.

"A mim não me chateia", disse Rui Andrade de imediato.

"Como ele é magro e não consegue engordar, ele fica enervado com isto", explicou Cristina Ferreira a propósito do 'aviso' do apresentador.

