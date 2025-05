A chegada à maioridade foi um dos temas em destaque na emissão desta terça-feira, 6 de maio, do 'Dois às 10', da TVI.

A propósito do assunto, Cláudio Ramos confessou que quando a filha, Leonor, saiu de casa para ir estudar para a faculdade foi dos processos de todo o crescimento que mais lhe custou.

Leonor, de 21 anos, saiu de casa aos 19 anos, facto que levou Cristina Ferreira a reagir:

"É muito cedo, o meu filho não pode sair de casa daqui a dois anos".

Tiago, único filho da apresentadora da TVI, vai fazer 17 anos este ano e já avisou a mãe de que quer uma festa especial. "O meu já me disse, tenho de me despedir desta idade antes dos 18 anos", citou Cristina, revelando o desejo do filho.