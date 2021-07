Cláudio Ramos reservou um tempinho da sua tarde de quarta-feira, dia 28, para responder a algumas questões colocadas pelos seguidores do Instagram. E nem as perguntas mais difíceis ficaram sem resposta.

"O que tens a dizer sobre os boatos de que tu e a Maria [Botelho Moniz] estão sem afinidade e de costas voltadas?", quis saber um internauta.

Pronto a esclarecer o tema e a deixar clara toda a verdade, Cláudio reagiu: "Não me dei conta desses boatos, mas a existirem são só idiotas e tontos. A Maria está olhos nos olhos comigo e eu com ela… e adoramos estar".

O comunicador garante que adora apresentar o programa 'Dois às 10' ao lado de Maria Botelho Moniz.

"É uma alegria diária porque estamos no mesmo projeto, com o mesmo objetivo e pensamos da mesma maneira este desafio. Como ainda por cima é uma amiga de casa, a coisa fica mega fácil e feliz", refere ainda Cláudio Ramos numa outra questão relacionada com a colega e amiga.

