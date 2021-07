Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz ficaram "sem palavras" com o resultado de uma transformação feita no âmbito da rubrica que visa mudanças de visual no programa 'Dois às 10'.

Isabel ganhou um novo sorriso e ficou com uma imagem completamente diferente da que tinha anteriormente.

Eis abaixo a publicação que mostra o incrível antes e depois.

Apesar do momento feliz, Isabel sofreu recentemente uma dolorosa perda: a morte do marido. Solidários com a convidada, Cláudio e Maria dedicaram-lhe palavras de conforto.

Leia Também: Cláudio Ramos conta hábito caricato que tem quando vai a feiras