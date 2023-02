Bárbara Parada foi hoje, 22 de fevereiro, convidada de Cláudio Ramos e de Maria Botelho Moniz no programa 'Dois às 10'. A antiga concorrente do 'Big Brother' abriu o jogo sobre a sua separação de Miguel Vicente, com quem iniciou um relacionamento ainda dentro da casa mais vigiada do país, o qual terminou recentemente, menos de um mês depois do fim do reality show.

Sobre esta conversa, Cláudio fez uma partilha em tom de reflexão na sua página de Instagram, saindo em defesa da jovem.

"A Bárbara esteve hoje no programa porque tem, com quem a segue e votou nela, um respeito tremendo. Foi por eles que se sentou e falou do fim da sua relação. Vi uma menina a fazer-se forte mas presa por fios. Está frágil.

Não entrou em detalhes, foi apenas honesta consigo e com o que o seu coração diz. É tão raro termos, nos dias de hoje, alguém que faz apenas o que lhe diz o coração. A Bárbara fez. Está triste. Desiludida. Magoada. É natural… ela tem 21 anos e nos braços um desgosto de amor. Qualquer um de nós que já tenha sofrido um desgosto de amor sabe o peso que ele tem e para que tipo de escuridão nos manda.

Bárbara foi transparente no amor que diz sentir ainda, nas vontades que teve, nas ações que fez na esperança de um sinal… Ela faz aquilo que qualquer um de nós faz quando acredita numa história e de repente fica sem ela, tenta perceber as razões e nadar para não se deixar ir ao fundo.

A visita da Bárbara foi muito mais do que um grito a dizer ‘ele deixou-me!’ Foi o tentar meter um ponto final numa história que a está a magoar. Não só porque acabou, mas pela forma como acabou. Não devemos julgar nem um lado nem outro. Não amamos todos da mesma forma nem ao mesmo tempo. Era bom que fosse assim. Não é, e às vezes é muito difícil…

Deixem-na desabafar, receber mimo, sentir-se querida. A Bárbara tem 21 anos. Só o tempo atenuará o que sente… o resto será o que for. Eu gostava que fosse amor", escreveu.

