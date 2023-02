Bárbara Parada promete que, agora sim, foi posto um "ponto final" na história de amor que viveu com Miguel Vicente.

O casal conheceu-se durante a última edição do 'Big Brother' mas, fora do jogo, o namoro não sobreviveu.

No 'Dois às 10' desta quarta-feira, dia 22 de fevereiro, Bárbara explicou tudo o que levou ao fim da relação, sublinhando ainda que se sente "magoada" e "desiludida" com o ex-namorado.

Hora depois da participação no programa da manhã da TVI, Bárbara recorreu ao Instagram para fazer um novo desabafo.

"Após muitas especulações, hoje pus o ponto final nesta história que para mim acabou. Não quero que tomem partidos nem quero mais ouvir falar no assunto, estou cansada e faz-me mal", começou por dizer.

"Se gostam de mim agradeço muito pelo apoio para comigo. Para isso não precisam de tocar no nome de ninguém. Sou uma pessoa que tem uma história tal como vocês têm as vossas histórias, não sou vítima nenhuma e acima de tudo sou muito abençoada por Deus por tudo que tive e tenho até hoje. É nisso que me foco, muito obrigada por tudo um beijinho enorme", completou Bárbara.



© Instagram/Bárbara Parada