Um dos assuntos abordados hoje, 17 de dezembro, no espaço 'Crónica Criminal', no programa 'Dois às 10', na TVI, foram as agressões - registadas em vídeo - de militares da GNR a imigrantes.

Introduzindo o tema, Cláudio Ramos não conseguiu ficar indiferente ao assunto.

"Aquilo que eu considero, pessoalmente, e assumo estas palavras, uma vergonha nacional", notou.

