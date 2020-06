Como vem por hábito ao longo das últimas semanas, no rescaldo da gala do 'Big Brother', Cláudio Ramos partilha com os seguidores as emoções que marcaram a noite numa publicação realizada nas redes sociais. Esta segunda-feira, dia 15, não foi exceção e o anfitrião revelou-se cada vez mais grato por ser o rosto do reality show.

"Tenho, antes de subir as escadas a absoluta concentração, a certeza da vontade que me meteu aqui e minutos de silêncio comigo onde agradeço sempre a oportunidade de fazer este programa. Quando desço as escadas, encontro a magia do público a certeza de que tudo pode acontecer ao longo da noite e vou. Vou e voo. Não há nada melhor que ir e voar. Que bom perceber que cabemos muitos, tantos, imensos nesta capacidade de ir e voar. É sinal que somos um mundo de gente que sonha! É nisso que penso. É isso que agradeço. Bom dia. Boa semana e obrigado. Sempre", desabafou.

Lembre-se que Slávia, de 32 anos, foi a concorrente expulsa na noite de ontem, tornando-se a primeira mulher a abandonar a casa do 'Big Brother 2020'.

