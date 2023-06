Cláudio Ramos continua a desfrutar das suas férias no Brasil. É através das redes sociais que o apresentador da TVI vai atualizando os fãs sobre estes dias de descanso, tendo hoje partilhado algumas curiosidades.

"Antes de mais um dia no paraíso, serve o presente para vos atualizar de algumas coisas que considero importantes (mesmo mega importantes mesmo): tenho feito a minha alimentação à base de pudim de leite, que é uma coisa que me transporta a memória para uma época da minha vida e que só no Brasil sabe bem. Ou pelo menos só aqui sabe à tal época", começa por dizer.

"Descobri que água de coco é boa mas não é aqueeeeela coisa, que afinal não gosto de pão de queijo e que vou tentar levar para Portugal a receita do gelado de chocolate granulado. Uma pequena maravilha! Tenho adormecido com o som da chuva tropical como banda sonora. Fui picado por uma abelha. Visitado por macacos e iguanas. Descobri que as havaianas aqui são ao preço da chuva e não faz sentido que em Portugal um bocado de plástico para usar nos pés custe uma fortuna. É só disparate!", continua.

Entretanto, informa que decidiu fazer uma mudança no seu estilo pessoal: "E agora a informação mais importante, aquela que talvez vos estrague o dia (música de suspense) … Acabaram-se as sungas. Já não vou usar! (música de tristeza). Valores mais altos se levantam. Hoje vou à vila comprar muitos calções. Curtinhos, que há que fazer uma espécie de desmame".

