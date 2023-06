"Quem, como eu, via na televisão uma janela para o mundo e uma mala de sonhos, vai entender esta fotografia": foi desta forma que Cláudio Ramos, que se encontra de férias, começou por descrever uma das partilhas que fez com os seguidores da sua página de Instagram.

"Aquilo que para muitos na altura era uma ‘mania feminina’ para mim era muito importante. No tempo em que o noticiário demorava meia hora e a novela começava às oito e meia da noite em ponto. Do tempo onde eu não podia ver sempre e me escondia para ver. Houve tempos onde não tinha televisão e conseguia assistir à novela ‘Roque Santeiro’ através do reflexo do espelho na casa de um vizinho e à socapa", recorda.

"O mundo mudou. Eu tenho várias televisões. E trabalho dentro dela. O meu vizinho já morreu. Hoje, o noticiário não demora só meia hora, a novela não começa às oito e meia e já não é ‘coisa de mulher’, mas se olharmos com atenção, muito do resto ainda se mantém. Pelo menos para pessoas que, como eu, veem na televisão uma janela para o mundo e ainda têm sonhos na mala por abrir. Essas vão perceber esta fotografia. Garanto!", completa.

Vale notar que Cláudio Ramos encontra-se de férias no Brasil. A fotografia em questão foi captada na Praia do Forte, Bahia.

