Cláudio Ramos é considerado um dos homens mais bem vestidos da televisão portuguesa, sendo por isso uma inspiração para muitos.

Mas quanto pode custar ter um look igual ao do apresentador?

Respondemos à questão analisando o 'modelito' escolhido pelo apresentador para conduzir na manhã de quinta-feira, 21 de novembro, a emissão em direto do programa 'Dois às 10', da TVI.

Trata-se de um look simples, confortável, mas com estilo. Camisola de malha, calças jeans de corte chino e sapatilhas.

A malha usada pelo apresentador é marca Lacoste e encontra-se à venda no site por 170 euros, as calças são Levis, na loja encontramos modelos semelhantes a rondar os 90 euros, e as sapatilhas são Adidas, e o modelo poderá variar entre os 100 e os 200 euros.

Eis abaixo o look completo:

