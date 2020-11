Com a notícia de que Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz iriam substituir Manuel Luís Goucha nas manhãs da TVI, e com o fim do 'Você na TV', as opiniões dividem-se nas redes sociais.

Se há quem ache que Cláudio vai ter de trabalhar muito para conseguir alcançar o patamar de Goucha, outros apenas desejam o melhor para ambos nesta nova fase profissional.

Esta divisão ficou bem visível na recente publicação que Goucha fez na sua página de Instagram, onde destacou um evento organizado pela TVI em que revelaram mais pormenores sobre o futuro da estação aos jornalista.

"O presente e o futuro das suas manhãs. E que bem que ficarão entregues!Ainda hoje partilharei consigo o nome do novo programa das tardes da TVI", escreveu na legenda de uma fotografia onde aparece na companhia de Cláudio Ramos.

"Desculpe o Cláudio mas vai ter de trabalhar muito para lhe chegar aos calcanhares", escreveu uma seguidora.

"Mentira... sejamos honestos e sinceros, vão perder audiências e muito. Digam o que disserem, Ronaldo e Goucha só a um...Vão estragar as manhãs da TVI. Eu vou deixar de ver... Abraço", lê-se ainda entre as muitas reações.

No entanto, também há quem destaque apenas o trabalho de ambos os apresentadores: "Aprendizagem vem com o tempo e com a prática. Sucesso aos dois apresentadores!!! Pessoal, mais respeito e amor no coração".

