Foram várias as novidades anunciadas na semana passada pela diretora de entretenimento e ficção da TVI, Cristina Ferreira. Entre as mudanças que o canal fez está a saída de Manuel Luís Goucha das manhãs para enfrentar um novo desafio nas tardes da estação.

Com o novo programa a ir para o ar já no início do próximo 2021, foi revelado o nome do formato que vai acompanhar os telespectadores durante a tarde: 'Goucha'.

O apresentador explicou, num evento onde a equipa da TVI se reuniu com os jornalistas, que nunca pensou em ter um programa com o seu próprio nome, mas depois "fez algum sentido porque as pessoas quando vão ao programa dizem sempre 'eu fui ao Goucha' ou 'estive no Goucha'".

Leia Também: Revelado o nome do novo programa que vai substituir o 'Você na TV'