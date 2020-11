Depois de na semana passada terem sido reveladas as grandes novidades para o próximo ano da TVI, entre elas o novo desafio de Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, agora a estação dá a conhecer novos detalhes sobre o programa dos apresentadores.

Ambos vão passar a fazer companhia aos telespectadores nas manhãs, substituindo o programa 'Você na TV' com Manuel Luís Goucha.

Como destacaram no Instagram do canal, o novo formato que vai para o ar já em janeiro do próximo ano vai chamar-se 'Dois às Dez'.

"Uma coisa é certa, animação, alegria e muitas gargalhadas não vão faltar no 'Dois às Dez'! Quem está ansioso para ver esta dupla em ação a partir de 4 de janeiro?", lê-se na legenda de uma fotografia dos apresentadores que vão passar a estar nas manhãs do canal.

Perante a novidade, Maria Botelho Moniz já reagiu na mesma rede social. "'Dois às Dez', dia 4 de janeiro na TVI. Prometemos barrigadas de riso e, vá, alguma compostura. Pouca", disse.

