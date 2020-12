Cláudia Vieira fugiu para o meio da natureza e é num resort em Tróia que vai passar estes dias festivos. A atriz está com as filhas, Maria e Caetana, e as cadelas. Pensa-se que também o namorado, João Alves, está na sua companhia.

Pelas redes sociais, Cláudia mostrou-se encantada com a escolha deste 'refúgio', onde já tinha estado hospedada no verão.

"A debater a decoração de logo à noite... temos muito que preparar. Mas este solinho está a prender-nos", disse na legenda de uma foto em que aparece com a filha mais velha.

