Esta será uma consoada diferente das que habitualmente vive. Devido às restrições contra a pandemia da covid-19, Manuel Luís Goucha não realizou a viagem internacional que anualmente faz para celebrar a quadra natalícia e o seu aniversário.

Este ano, vai permanecer em Portugal, na sua casa no Alentejo, e vai desfrutar da companhia do marido, Rui Oliveira, e dos cães. O apresentador contou durante uma emissão do 'Você na TV' que não se vai encontrar com a mãe, de 97 anos, que vive em Coimbra.

Vale recordar que amanhã, dia de Natal, celebra o seu 66.º aniversário. Em anos anteriores, o apresentador escolheu cidades como Paris e Nova Iorque para passar esta data.

