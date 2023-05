Pouco se sabe ainda sobre o novo programa da SIC, contudo, Cláudia Vieira, anunciada como apresentadora do formato, garantiu que será algo "novo", nunca antes visto em Portugal.

Esta sexta-feira, 19 de maio, a comunicadora partiu para o destino no qual irão decorrer as gravações do referido formato, conforme evidenciado nas redes sociais da SIC.

"Não podemos revelar para onde foi Cláudia Vieira, mas podemos dizer que a apresentadora está a caminho do local onde vai ser gravado o novo programa da SIC", lê-se na publicação.

A maior parte dos palpites dos seguidores relativamente ao destino foram as Filipinas.

Ora veja:

Leia Também: Cláudia Vieira apresenta novo programa na SIC. Eis as primeiras imagens